Karadeniz Ereğli Belediyespor Alt Yapısından Berkan Bektaş, Siverek Belediyespor ile Anlaştı

Karadeniz Ereğli Belediyespor alt yapısından yetişen Berkan Bektaş, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Siverek Belediyespor ile anlaşma sağladı. Bektaş, geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönerek takımının kümede kalmasında önemli bir rol oynadı ve BAL 8. Grup altın karmasına seçildi. Şimdi ise Siverek Belediyespor'un Afyon kampına katılan Bektaş, sezon sonuna kadar bu takımla anlaşma sağladı.

Karadeniz Ereğli Belediyespor alt yapısında yetişen Berkan Bektaş (21), Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Siverek Belediyespor ile anlaştı.

Geçtiğimiz yıl Bölgesel Amatör Lig 8. Grup Takımlarından Eskişehir Yunus Emrespor'da forma giyen yaşadığı kısa süreli sakatlığın ardından sahalara dönen ve attığı gollerle takımını kümede kalmasında pay sahibi olan, BAL 8. Grup altın karmasına seçilen Berkan Bektaş, Teknik Direktör Özgür Gökduman'ın çalıştırdığı ve bu sezon zirve hesapları yapan Siverek Belediyespor'un önce Afyon'daki kampına katıldı. Hazırlık maçlarında ilk 11'de forma giyen ve gol de atan Bektaş, Siverek Belediyespor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Karadeniz Ereğlili olan Bektaş, kendisine destek verenlereteşekküretti. - ZONGULDAK