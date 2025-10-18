Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

SKOR İLK YARIDAN BELİRLENDİ

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu attı. Çaykur Rizespor'un tek golü 27. dakikada Jesuran Rak-Sakyi ile geldi.

RİZE'YE KARŞI EN ERKEN GOL

Felipe Augusto'nun 79'uncu saniyede attığı gol, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Çaykur Rizespor filelerine gönderdiği en erken gol oldu.

SON 3 MAÇTA ÜÇÜNCÜ ZAFER

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 3 maçta üçüncü kez kazanan Trabzonspor, 2019 yılından bu yana ilk kez Rizespor deplasmanında da kazanmayı başardı. Bordo-mavililer, puanını 20 yaptı. Rizespor ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.