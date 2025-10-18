Haberler

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

SKOR İLK YARIDAN BELİRLENDİ

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu attı. Çaykur Rizespor'un tek golü 27. dakikada Jesuran Rak-Sakyi ile geldi.

RİZE'YE KARŞI EN ERKEN GOL

Felipe Augusto'nun 79'uncu saniyede attığı gol, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Çaykur Rizespor filelerine gönderdiği en erken gol oldu.

SON 3 MAÇTA ÜÇÜNCÜ ZAFER

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 3 maçta üçüncü kez kazanan Trabzonspor, 2019 yılından bu yana ilk kez Rizespor deplasmanında da kazanmayı başardı. Bordo-mavililer, puanını 20 yaptı. Rizespor ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Gerçek derbi

Bu başlık değil de haberi tanıtan başlığı atan arkadaşı tebrik ediyorum samimi dost bir insana benziyor

