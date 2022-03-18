Trabzonspor, Rize'de yıkıldı! Karadeniz derbisine penaltılar damga vurdu

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Çaykur Rizespor penaltıdan bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

ÇAYKUR RİZESPOR 3 PENALTI GOLÜYLE GALİP GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarı adeta gol yağmuru vardı. Trabzonspor, 38. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçerken ev sahibi ekip 59 ve 64. dakikada Pohjanpalo'nun penaltıdan attığı gollerle mücadelede geriden gelip skor üstünlüğünü aldı. Bordo-mavililer, 70. dakikada Djaniny'yle yeniden beraberliği yakaladı. 90+5. dakikada Rize bir kez daha penaltı kazandı ve Pohjanpalo skoru belirleyen golü kaydetti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

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