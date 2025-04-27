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Karadağ'da Avrupa Judo Şampiyonası Tamamlandı

Karadağ'da Avrupa Judo Şampiyonası Tamamlandı
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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi. Türkiye'den milli judocular Recep Ergin, Tuğçe Beder ve Hilal Öztürk, farklı kategorilerde 7. olarak turnuvayı tamamladı.

Karadağ'da düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgoritsa 47 ülkeden 414 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Şampiyonada milli judocu Recep Ergin erkekler +100 kiloda 7'nci, Tuğçe Beder kadınlar 48 kiloda 7'nci ve Hilal Öztürk kadınlar +78 kiloda 7'nci oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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