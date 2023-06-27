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Karacabey Genç Fenerbahçeliler, 82 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıttı

Karacabey Genç Fenerbahçeliler, 82 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıttı

Spor Haberleri

Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, hayırsever iş insanlarının Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yardımlarla, ilçede 82 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıttı.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, hayırsever iş insanlarının Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yardımlarla, ilçede 82 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıttı.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren, yaptığı açıklamada, Karacabeyli iş adamlarının yardımlarını kendileri aracılığıyla yapmalarından onur duyduklarını belirtti.

Eren, şunları kaydetti:

"Bizi sadece bir taraftar grubu olarak görmeyip şimdiye kadar yaptıklarımızdan dolayı bize güvenen, bize inanan ve yardımlarını ihtiyaç sahiplerine tam ve eksiksiz biçimde ileteceğimizden hiç şüphesi olmayan Karacabey'in değerli iş adamları sayesinde bu bayram da 82 çocuğumuzun yüzünü güldürdük. Bir çocuğun gülmesi, bir yetimin gülmesi bizim için en değerlisi. Bu yardımlar için iş adamlarımıza tekrar tekrar teşekkür ederiz. Allah yardımlarını kabul etsin."

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Spor

Kurban Bayramı Karacabey Cem Eren Spor Haberler

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