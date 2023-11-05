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Karacabey Belediyespor ve Diyarbekirspor Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Berkay Ceylan ve Onur Öztonga gol attı.