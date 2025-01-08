Karacabey Belediyespor'un İlk Devre Değerlendirmesi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor'un teknik direktörü Cihan Erdil, ilk devreyi değerlendirdi.

Sezon başında koydukları hedef doğrultusunda, 19 yeni transfer ile lige başladıklarını söyleyen Cihan Erdil, "Sezon başında başkanımız ile yaptığımız toplantı sonucunda yeni bir yapılanma kararı aldık. Bu takımın yapılanmasını, potansiyelli gençler ile ligin tecrübeli oyuncularının olduğu, her oyuncu ile en az iki yıllık sözleşme imzalanan ve 19 transferin yapıldığı bir kadro olarak oluşturduk." dedi.

Erdil açıklamasına şöyle devam etti:

"Kurulan bu kadroda önceliğimiz, karakter olarak kulüp yapısına ve bütçesine uygun, mücadele gücü yüksek ve taktiksel formatımıza uygun oyuncular seçmek oldu. İlk yarıda topladığımız 26 puan ile sezon başında koyduğumuz play-off hedefinin sadece bir basamak altında, ilk yarıyı 7'nci sırada bitirdik."

Transfer sürecine değinen Cihan Erdil, "Oynadığımız bu maçların 2-3 tanesi haricinde, sürekli gelişen, iyi oyun oynayan, futbolun doğrularını yapmaya çalışan ve mücadele gücü ile temposu yüksek maçlar çıkardık. Aynı zamanda bu maçlarda eksiklerimizi de analiz ettik ve transfer bölgelerimizi belirledik. Transfer edilecek bölgelerle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede bize katkı sağlayacak oyuncular kadromuza dahil etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.