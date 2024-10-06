Üye Girişi
Haberler

Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor'a 2-1 Yenildi

Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor'a 2-1 Yenildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında Serik Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta goller Saruhan Fındıkçı, Berk İsmail Ünsal ve Erkan Eyibil tarafından atıldı.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Ersin Erbay, Rıdvan Çevik

KARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan (Dk. 70 Ahmet Daş) - Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 70 Ali Aydemir), Saruhan Fındıkçı, Koray Yağcı (Dk.70 Azat Çakar), Muhammed Enes Yılmaz, Ümit Yasin Arslan (Dk. 46 Burak Albayrak), Ömer Faruk Yücel (Dk. 59 Abdullah Balıkçı), Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın

SERİK BELEDİYESPOR: Aydın Bağ - Alihan Kabulas, Feyyaz Belen, Cem Ekinci (Dk. 90 Serhat Yıldız), Şahverdi Çetin (Dk. 79 Selim Dilli), Erkan Eyibil (Dk. 79 Enes Soy), Gökhan Karadeniz (Dk. 79 Bilal Ceylan), Berk İsmail Ünsal (Dk. 69 Burak Aslan), Abdurrahman Üresin, Batuhan İşçiler, Hakan Arslan

GOLLER: Dk.15 Saruhan Fındıkçı ( Karacabey Belediyespor) - Dk. 24 Berk İsmail Ünsal, Dk. 53 Erkan Eyibil (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Yücel, Serhat Kot ( Karacabey Belediyespor) – Erkan Eyibil, Berk İsmail Ünsal, Enes Soy (Serik Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 6'ncı hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Berk İsmail Ünsal Yerel Haberler Karacabey 3-sayfa Futbol Spor

CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı

 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

Kimseyle tek kelime etmeyen cani fırına uğrayıp bu soruyu yöneltmiş

 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

2 genç kızı gözünü kırpmadan öldüren caniyle ilgili isyan ettiren detay
AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi

AK Partili isme konuşmacı olarak katıldığı fuarda büyük şok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title