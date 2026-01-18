Haberler

Karacabey Belediyespor - İnegölspor : 0-1

Karacabey Belediyespor - İnegölspor : 0-1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig'in 20'nci haftasında Karacabey Belediyespor, evinde ağırladığı İnegölspor'a 1-0'lık skorla yenildi. İnegölspor'un tek golünü Yasin Ozan 84. dakikada attı.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Esra Arıkboğa, Alişan Küçükkoçak

KARACABEY BELEDİYESPOR: Deniz Aydın, Kadir Turhan, Furkan Metin, Abdullah Balıkuv, Abdullah Balıkçı, Mehmet Özdıraz, Berke Özgün, İbrahim Can Köse, Muhammed Enes Yılmaz, Uğur Mustafa Türk (Dk.77 Furkan Yasin Yalçın), Fahri Pınar

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Taner Gümüş, Efekan Karayazı(Dk.77 Taha Recep Cebeci), Hüseyin Afkan, Emre Keleşoğlu, Yasin Ozan (Dk.89 Hasan Alp Altınoluk), Özcan Aydın

GOL: Dk.84 Yasin Ozan ( İnegölspor )

KIRMIZI KART: Dk. 74 Berke Özgün ( Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Kadir Turhan ( Karacabey Belediyespor) Yasin Ozan ( İnegölspor )

2'nci Lig'in 20'nci haftasında Karacabey Belediyespor evinde konuk ettiği İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Ateşkes anlaşmasında PKK detayı! Suriye dışına çıkacaklar

Ateşkes anlaşmasında PKK detayı! Suriye dışına çıkacaklar
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Adada bir tam gün kalabildiler! Alman askerleri Grönland'a veda etti