Karacabey Belediyespor - İnegölspor : 0-1
2'nci Lig'in 20'nci haftasında Karacabey Belediyespor, evinde ağırladığı İnegölspor'a 1-0'lık skorla yenildi. İnegölspor'un tek golünü Yasin Ozan 84. dakikada attı.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Esra Arıkboğa, Alişan Küçükkoçak
KARACABEY BELEDİYESPOR: Deniz Aydın, Kadir Turhan, Furkan Metin, Abdullah Balıkuv, Abdullah Balıkçı, Mehmet Özdıraz, Berke Özgün, İbrahim Can Köse, Muhammed Enes Yılmaz, Uğur Mustafa Türk (Dk.77 Furkan Yasin Yalçın), Fahri Pınar
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Taner Gümüş, Efekan Karayazı(Dk.77 Taha Recep Cebeci), Hüseyin Afkan, Emre Keleşoğlu, Yasin Ozan (Dk.89 Hasan Alp Altınoluk), Özcan Aydın
GOL: Dk.84 Yasin Ozan ( İnegölspor )
KIRMIZI KART: Dk. 74 Berke Özgün ( Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Kadir Turhan ( Karacabey Belediyespor) Yasin Ozan ( İnegölspor )
