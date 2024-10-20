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Karacabey Belediyespor, Giresunspor'u 3-1 Mağlup Etti

Karacabey Belediyespor, Giresunspor'u 3-1 Mağlup Etti
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 8'inci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, Giresunspor'u sahasında 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Saruhan Fındıkçı, Ali Aydemir ve Koray Yağcı'dan gelirken, Giresunspor'un tek golü Emre Nizam'dan geldi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 8'inci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Berk Sipahi, Emrah Uluçay, Mevlüt Bozok

KARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş – Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman(Dk.69 Furkan Yasin Yalçın), Saruhan Fındıkçı (Ömer Faruk Yücel Dk.85), Abdullah Balıkçı (Koray Yağcı Dk.69), Muhammed Enes Yılmaz, Ümit Yasin Arslan (Dk.90 Berat Bardak), Berke Özgün (Dk.90 İbrahim Demir), Burak Albayrak, Ali Aydemir

GİRESUNSPOR: Erkan Anapa – Ahmet Lütfi Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Emircan Korkmaz (Dk.46 Emre Nizam), Şahin Ok, Arda Cebeci, Muhammed Miraç Çakıroğlu, Arda Kılıç, Barış Gün (Dk.36 Berkay Özyazıcı), Mehmet Keskin, Furkan Kütük

GOLLER: Dk.24 Saruhan Fındıkçı, Dk.43 Ali Aydemir, Dk.90 Koray Yağcı (Karacabey Belediyespor) Dk.60 Emre Nizam (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Berke Özgün ( Karacabey Belediyespor) – Mehmet Keskin (Giresunspor)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ali Aydemir Giresunspor Maç Sonucu Karacabey 3-sayfa Futbol Spor

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