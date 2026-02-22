Haberler

Karacabey Belediyespor – Ankaragücü: 0-2

2. Lig Beyaz Grup 26. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu. Mervan Yusuf Yiğit attığı 2 golle galibiyeti getiren oyuncu oldu.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Muhammet Munir Dadı, Semih Tuna

KARACABEY BELEDİYESPOR: Deniz Aydın, Fahri Pınar, Oğuz Çolak, Berke Özgün, Yusuf Ziya Gümüş, Furkan Çil (Dk.82 Sabrican Vural), Doğanay Kılıç, Mehmet Özdıraz (Dk.87 Muhammed Ali Yılmaz), İbrahim Can Köse (Dk.82 Ege Okka), Osman Kocaağa (Dk.73 Bahadır Erol), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.82 Baran Ergül).

ANKARAGÜCÜ: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Fatih Arhan (Dk.79 Arda Doğan), Mert Can, Halil Pehlivan, Osman Çelik, Mahmut Tekdemir (Dk.84 Ahmet Emre Polat), Mesut Kesik, Miraç Şimşek (Dk.89 Efe Toprak), Atakan Güner (Dk.89 Batuhan Gürsoy), Mervan Yusuf Yiğit (Dk.84 Mücahit Efe Poyraz)

GOLLER: Dk.66 - Dk. 70 Mervan Yusuf Yiğit ( Ankaragücü )

SARI KARTLAR: Muhammed Enes Yılmaz, Mehmet Özdıraz, Bahadır Erol, Ege Okka ( Karacabey Belediyespor) – Fatih Arhan, Atakan Güner, Mahmut Tekdemir ( Ankaragücü )

KIRMIZI KART: Dk.31 Doğanay Kılıç ( Karacabey Belediyespor)

2'nci Lig Beyaz Grup 26'ncı hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
