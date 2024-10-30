Karacabey Belediyespor, Amasyaspor'u 3-0 Geçerek Turu Geçti

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), -

STAT: Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Recep Buğra Çetin, Murat Şimşek, Ozan Gürleyük

KARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş – Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Koray Yağcı (Dk. 73 Azat Çakar), Abdullah Balıkçı (Dk. 72 Berat Bardak), Ömer Faruk Yücel (Dk. 62 Furkan Yasin Yalçın), Furkan Metin, Berke Özgün (Dk. 85 Melih Sağlam), İbrahim Demir (Dk. 62 Niyazi Batuhan Salman), Ali Aydemir, Fahri Pınar

AMASYASPOR FK: Ozan Can Oruç – Enes Salih Çavdar (Dk. 64 Mert Ilıman), Muhammed Enes Doğan, İlhan Topatar (Dk. 64 Halitcan Hicin), Oğuzhan Öztürk, Hasan Türkyılmaz (Dk. 64 Buğra Çağlıyan), Emirhan Tak, İsmail Türkoğlu (Dk. 74 Sabit Hakan Yılmaz), Berkan Aslan, Bedirhan Akbaba (Dk. 22 Ahmed Kağan Gürbüz), Onur Paksoy

GOLLER: Dk. 35 Koray Yağcı, Dk. 62 ve 90+3 Ali Aydemir (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Fahri Pınar, Ali Aydemir, Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Amasyaspor FK'yı 3-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.