Karabük'te Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları tamamlandı
Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları sona erdi. Üç gün süren etkinlikte 17 ilden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti ve dereceye girenler ödüllendirildi.
Yeni Mahalle Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları tamamlandı.
Üç gün süren müsabakalarda 17 ilden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor