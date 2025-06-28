Karabük'te Boks Branşına Yoğun İlgi ve Başarılar

Karabük'te Boks Branşına Yoğun İlgi ve Başarılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'teki Baykan Arslan Boks Okulu sporcuları, 2025 yılında elde ettikleri 8 Türkiye şampiyonluğu ile boksa olan ilginin artmasına katkıda bulunuyor. Genç sporcunun başarısı, diğer gençleri de spora teşvik ediyor.

Karabük'te boks branşına artan ilgi, gelen başarılarla artmaya devam ediyor.

Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü sporcuları 2025 yılında şu ana kadar 8 Türkiye şampiyonluğu ve derecesi kazandı. Sporcuların elde ettiği bu başarılar, Karabük'te boksa olan ilgiyi daha da artırırken, gençlerin spora yönelmesinde de etkili oluyor. Üç yıldır boksla uğraştığını söyleyen 16 yaşındaki Ahmet Görkem Kızıltoprak, "Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Yıldızlar liselerarası gençlerde 66 kiloda bu sene Türkiye şampiyonu oldum. İnşallah daha iyi yerlere geleceğim" dedi.

Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü sporcusu Kızıltoprak, hedefinin ülkesini temsil etmek olduğunu belirterek, "Burada olduğum için çok memnunum. Özellikle çevremdekiler de bu okula nasıl kayıt olabileceklerini soruyorlar. Gerçekten herkes yapamaz ama başaran da önemli yerlere gelir diye konuştu.

Elif Diktepe ise Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü sporcusu olduğunu ve boksa 1.5 yıl önce başladığını ifade ederek, "Beden Eğitimi öğretmenim sayesinde başladım. Bilek güreşinde beni fark etti" şeklinde konuştu. Diktepe, Türkiye ikincisi olduğunda çok sevindiğini ve ailesini gururlandırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Baykan Arslan kuruldukları süreçte pandeminin olumsuz etkilediğini ancak 2025 yılında çok iyi çıkış yaptıklarını vurgulayarak, "2025 yılında 8 Türkiye derecesi almış sporcumuz var. Bu sporcularımızın tamamı bizim altyapımızdan ve ilk yürüyüşlerini bu salonda bizimle yapan sporcular. Şu an Yıldız Milli Takımı'na ve Büyük Kadınlar Milli Takımı'na çağırılacak olan 4 sporcumuz var. Türkiye'deki bir kulüpten 4 sporcunun milli takıma davet edilmesi ve 8 sporcunun da Türkiye derecesi alması gelecek yıllarda bizim bunu çok daha yukarıya taşıyacağımızın ifadesidir" şeklinde konuştu.

Kulüp olarak her kategoride Türkiye şampiyonlarına katıldıklarını belirten Arslan, "Şu an faal olarak 48 sporcumuz var. Her kategoride Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz. Yaz okulu faaliyetimizde 2 Temmuz itibarıyla başlıyor. Burada kulübümüze özellikle sportif boyutta düşündüğümüz sporcularımızı alıyoruz. Genelde 10-14 yaş arası sporcuları alıyoruz. Çünkü sadece müsabakaya yönelik ilimizi ülkemizi ve temsil edecek sporcularla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo

Milyonları ilgilendiren ödemeler değişiyor! İşte yeni zamlı tablo
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın hayatı dram çıktı

Köprüden atlayan iş insanının hayatı dram çıktı
Annesi gözleri önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu

Annesi gözleri önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.