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Karabük İdman Yurdu Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

Karabük İdman Yurdu Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Karabük İdman Yurdu, evinde Bursa Nilüfer FK'ya 4-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bursa temsilcisi, Rüştü Hanlı, Bertu Alican Özyürek, Cüneyt Balçık ve Emin Can Uysal'ın golleriyle bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Karabük İdman Yurdu evinde Bursa Nilüfer Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup olup kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Karabük İdman Yurdu, sahasında Bursa Nilüfer FK ile karşı karşıya geldi. Bursa temsilcisi Nilüfer FK, Rüştü Hanlı, Bertu Alican Özyürek, Cüneyt Balçık ve Emin Can Uysal'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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