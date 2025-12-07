Karabük Demir Kartal, Şanlıurfa'yı 69-61 mağlup etti
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, sahasında Şanlıurfa'yı 69-61 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk periyodu önde tamamlayan ev sahibi ekip, son çeyrekteki etkili oyunuyla karşılaşmayı kazanmayı başardı.
Soğuksu Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-13 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyodunda konuk takımın oyuna ortak olmasıyla devreye 33-32 Şanlıurfa ekibinin üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü periyotta da başa baş bir oyun sergilenirken final periyoduna 49-46 Şanlıurfa'nın üstünlüğüyle girdi. Son çeyrekte etkisini artıran Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, üstünlüğü ele geçirerek karşılaşmadan 69-61 galip ayrıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor