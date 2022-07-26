Kara Kartal, İspanya'da kayıp! Beşiktaş öne geçtiği maçta Deportivo Alaves'e mağlup oldu
Beşiktaş, hazırlık maçında Deportivo Alaves karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların mücadeledeki tek golünü yeni transfer Jackson Muleka kaydetti.
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İspanya kampındaki 2. hazırlık maçında Deportivo Alaves ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar bir önceki maçta da İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0 mağlup olmuştu.
ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI
Karşılaşmanın henüz başında öne geçen Beşiktaş'ta Jackson Muleka 2. dakikada fileleri havalandırdı. İlk 45 dakika bu skorla tamamlanırken ikinci yarı rüzgar tersine döndü. İspanyol ekibi 54. dakikada Jon Guridi ile skoru eşitlerken, 66. dkaikada Miguel De La Fuente ile 2-1 öne geçti. Maç bu skorla biterken, siyah-beyazlılar İspanya kampındaki 2. maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP SAMPDORIA
Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Sampdoria ile karşılaşacak.
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