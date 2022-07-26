Kara Kartal, İspanya'da kayıp! Beşiktaş öne geçtiği maçta Deportivo Alaves'e mağlup oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara Kartal, İspanya'da kayıp! Beşiktaş öne geçtiği maçta Deportivo Alaves'e mağlup oldu

Beşiktaş, hazırlık maçında Deportivo Alaves karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların mücadeledeki tek golünü yeni transfer Jackson Muleka kaydetti.

 - Güncelleme:

İspanya kampındaki 2. hazırlık maçında Deportivo Alaves ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar bir önceki maçta da İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0 mağlup olmuştu.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Karşılaşmanın henüz başında öne geçen Beşiktaş'ta Jackson Muleka 2. dakikada fileleri havalandırdı. İlk 45 dakika bu skorla tamamlanırken ikinci yarı rüzgar tersine döndü. İspanyol ekibi 54. dakikada Jon Guridi ile skoru eşitlerken, 66. dkaikada Miguel De La Fuente ile 2-1 öne geçti. Maç bu skorla biterken, siyah-beyazlılar İspanya kampındaki 2. maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP SAMPDORIA

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Sampdoria ile karşılaşacak.

Haberler.com - Spor

Deportivo Alaves Beşiktaş İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title