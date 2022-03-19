Kara Kartal galibiyeti unuttu! Beşiktaş, Hatayspor engelini geçemedi

Beşiktaş ile Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Mücadelede Beşiktaş, 16. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Hatayspor'da Lobjanidze, 41. dakikada bu gole cevap verdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve 46 puanla 8. sırada kaldı.

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