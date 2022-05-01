Kara Kartal, Avrupa aşkına geri döndü! Beşiktaş, Kayserispor'u 3 golle geçti

Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.

N'KOUODU ŞOV YAPTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Kayserispor, 23. dakikada Thiam'ın penalıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren siyah-beyazlılar oyunda üstünlüğü ele alırken, gol 50. dakikada genç savunmacı Serdar Saatçı'dan geldi. 71. dakikada Larin'in yerine giren N'Koudou ise maçın tüm seyrini değiştirdi. Fransız futbolcu, 75. ve 78. dakikada(p) attığı gollerle Beşiktaş'a 3-1'lik üstünlüğü getirdi. Mücadelede skoru belirleyen isim ise 90+6. dakikada Miguel Cardoso oldu.

AVRUPA ŞANSI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 54'e yükselterek 6. sıraya yerleşti ve Konferans Ligi potasında olan 6. sıradaki Başakşehir'le puan farkını 6'ya düşürdü.

Haberler.com - Spor