Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Pendikspor'a deplasmanda 4-0 yenildi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.

UMUT MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ ATTI

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer olan Umut Nayir harika bir gol atarak takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.

HALİL 2 YAPTI

Mücadelenin 70. dakikasında Alpaslan'ın kullandığı taç atışında Umut Nayir topu arkaya aşırdı ve Halil savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içine giren Halil'in yakın köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Durum 2-0 oldu.

THIAM FARKI AÇTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran Pendikspor, 74'te Thiam'ın kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.

SEQUEIRA FİŞİ ÇEKTİ

3-0 geriye düşen Beşiktaş, 82. dakikada kalesinde şok bir gol daha gördü. Sol kanatta topla buluşan Nuno Sequeira ceza sahası içindeki Umut'u topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan ağlara gitti ve fark dörde çıktı.