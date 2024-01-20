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Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Pendikspor'a deplasmanda 4-0 yenildi

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Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Pensikspor'a 4-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, Umut Nayir, Halil Akbunar, Thiam ve Nuno Sequeira kaydetti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.

UMUT MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ ATTI

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer olan Umut Nayir harika bir gol atarak takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Pendikspor'a deplasmanda 4-0 yenildi

HALİL 2 YAPTI

Mücadelenin 70. dakikasında Alpaslan'ın kullandığı taç atışında Umut Nayir topu arkaya aşırdı ve Halil savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içine giren Halil'in yakın köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Durum 2-0 oldu.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Pendikspor'a deplasmanda 4-0 yenildi

THIAM FARKI AÇTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran Pendikspor, 74'te Thiam'ın kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Pendikspor'a deplasmanda 4-0 yenildi

SEQUEIRA FİŞİ ÇEKTİ

3-0 geriye düşen Beşiktaş, 82. dakikada kalesinde şok bir gol daha gördü. Sol kanatta topla buluşan Nuno Sequeira ceza sahası içindeki Umut'u topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan ağlara gitti ve fark dörde çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Pendikspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

ekaf paseh:

fenevden sonra sekiztaşda gitti :)

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Eclipse Moon34:

Beşiktaş da bütün taşlar yerinden oynayacak en az ama en az kesin bileti kesilecek 15 futbolcu var Cenk gedson Salih rebiç rashica ghezzal onur Necip mert vs

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