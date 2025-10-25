Haberler

Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu
Güncelleme:
Kaptanlığı elinden alınan Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, son dönemde yaşanan olaylara dair bir açıklama yaptı. Eleştirilerin hedefi haline gelen Günok, "Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir performansla sahada olmamız için elimden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğim" dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok son dünlerde yaşananlarla ilgili olarak, kendisine ait sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

KAPTANLIĞI ELİNDEN ALINMIŞTI

Beşiktaş'ta son haftalarda eleştirilerin hedefi haline gelen Mert Günok kendisine ait resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Son birkaç gündür gündemi meşgul eden ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini düşündüğüm birkaç noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Dört sene önce Beşiktaş'a transfer olduğumda daha ilk aylarımda çok talihsiz bir şekilde sakatlandim. O ağır sakatlığa rağmen yılmadan çalışıp geri dönerek hem Beşiktaş'ın hem görev verildikçe milli takımımızın kalesini korudum.

Beşiktaş'ın kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Sahaya her çıktığımda Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmış efsane büyüklerimizden örnek aldığım şekilde davranmaya özen gösterdim. Sonuç fark etmeden hem saha içinde hem saha dışında kulübümüze yakışan şekilde ve kulübümüzün menfaatlerini koruyarak hareket ettim. Bir kere bile bulunduğum mevkiye yakışmayacak bir hareket sergilemedim.

Bu sezona takım olarak iyi başlamadık. Beşiktaş'a yakışır oyunu sahaya yansıtamadığımız için en fazla üzülenlerden biriyim. Futbol bir takım oyunu ve bu kötü gidişata hep birlikte son verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu süreçte yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Beşiktaş çok köklü bir camiadır ve bu tür aksiyonlar, kurumsal yapının gerektirdiği şekilde alınır.

Kariyerimin hiçbir zamanında alınan teknik ve yönetimsel kararlara ilişkin yorum yapmadım. Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir performansla sahada olmamız için elimden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğim."

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
