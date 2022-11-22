Kaptan Bale gemisini kurtardı! Galler'den ABD'ye geçit yok

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan karşılaşmada ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı. ABD'nin golünü ilk yarıda Weah kaydetti. Galler'in golü ise son bölümde Gareth Bale'dan geldi.

Dünya Kupası B Grubu'nda ilk karşılaşmalar tamamlandı. Günün ilk maçında İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla mağlup etti. ABD ile Galler de 1-1 berabere kaldı.

BALE SAHNEDE

ABD adına perdeyi Weah açtı. Pulusic'in asistini çok şık tamamladı. Galler 81'de penaltı kazandı. Gareth Bale, 82'de penaltıyı gole çevirdi. Galler tarihinin en golcü futbolcusu olan Bale, ülkesinin 2022'deki turnuvada ilk golünü kaydetti.