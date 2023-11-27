Kapaklıspor, OGM Ormanspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Kapaklıspor, sahasında OGM Ormanspor'u 87-73 mağlup etti. Troy Franklin 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Kapaklıspor, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'u 87-73 mağlup etti

Kapaklı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğine her iki takımda iyi başladı. Konuk ekip OGM Ormanspor boyalı alandan sayılar bulurken ev sahibi Kapaklıspor Amerikalı oyuncusu Troy'un elinden bulduğu dış atışlarla maça ortak oldu ve ilk çeyrek 17-15 Kapaklıspor'un üstünlüğü ile geçildi.

İkinci çeyrekte ev sahibi ekip Cem, Harun ve Troy Frankli'nin etkili hücum oyunu ile rakibi arasındaki farkı açtı. Konuk ekip OGM Ormanspor, Bucker, Miller ve Alper ile maça ortak olmak istese de ilk yarı 42-31'lik skorla Kapaklıspor önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte heyecanlı dakikalar yaşandı. Aradaki farkı açan Kapaklıspor'un top kayıplarını iyi değerlendiren OGM Ormanspor'da Miller ve Bucker farkı azalttı. Hücumda toparlanan ev sahibi ekip Kapaklıspor, İbrahim, Cem Han ve Alperen'in elinden bulduğu sayılarla farkı yeniden açtı ve çeyrek 65-49 sona erdi.

Son çeyrekte Kapaklıspor, taraftarının da desteğini arkasına aldı ve kontrollü oyunu ile rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi ve maç 87-73 Kapaklıspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

OGM Ormanspor'da yeni transfer Miller 23 sayı atarken Kapaklıspor'da Troy Franklin 24 sayı ile takımının ve maçın en skorer oyuncusu oldu.

Kapaklıspor ligdeki 6 galibiyetini alırken puanını 18'e yükseldi.