Üye Girişi
Haberler

Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda Ödül Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen ve parkur rekorlarının elde edildiği Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Yarışa 73 ülkeden 2 bin 395 sporcu katıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen ve bu yıl parkur rekorları elde edilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla bu yıl 11'ncisi düzenlenen yarışta, 73 ülkeden 2 bin 395 sporcu, 119 ve 38 kilometrelik parkurlarla tamamladı.

119 kilometrelik parkurda erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinci, Rusya'dan Stanislav Sabokar ikinci, Ukrayna'dan Yevhenii Yermolenko üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Beyza Güzel, ikinciliği Rusya'dan Tetiana Maltseva, üçüncülüğü de Avusturya'dan Angelika Huemer elde etti.

63 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Almanya'dan Marcel Hoeche, Rusya'dan Artur Lashin ikinci, Almanya'dan Moritz Wernick üçüncü sırada yer alırken, kadınlarda İsviçre'den Jasmin Nunige birinci, İngiltere'den Holly Page ikinci, Nuray Bulut Göktepe de üçüncü oldu.

38 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Yeni Zelanda'dan Daniel Jones, ikinciliği Rusya'dan Pavel Tarasov, üçüncülüğü ise İspanya'dan Danel Osanz elde ederken, kadınlarda Almanya'dan Hottenrott Laura birinci, Tuğçe Karakaya ikinci, Rusya'dan Kseniia Semakına da üçüncü sırada yer aldı.

Koşuda dereceye girenler, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

119 kilometre kadınlarda, 13 saat 40 dakika 40 saniye süreyle parkur rekoru kıran Beyza Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkuru lider tamamlamanın gururunu yaşadığını belirterek, "Burada olmak harikaydı, parkur çok keyifliydi. Kapadokya'nın coğrafyasını çok seviyorum, huzur veriyor. Bu nedenle 119 kilometrede koşmak istedim, çok keyifli geçti." dedi.

119 kilometre erkeklerde 11 saat 39 dakika 42 saniyelik dereceyle parkur rekoru elde eden Oğuzhan Emre Singer ise liderliği start çizgisinden itibaren korumaya çalıştığını ve başarıya ulaştığını ifade etti.

63 kilometre erkeklerde Marcel Hoeche ile 38 kilometre erkeklerde ise Daniel Jones parkur rekoruna imza atan isimler oldu.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor

Yerel Haberler Etkinlikler Kapadokya Turizm Ürgüp Spor

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenidoğan çetesi' talimatı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı

 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi

Bebekler tek tek ölürken onlar kahkahalarla gülmüşler

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı
Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler

Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişi tek tek tespit edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.