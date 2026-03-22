Salomon Cappadocia Ultra Trail'e ödül

Kapadokya'da düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail, Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri'nde 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülüne layık görüldü. Ödül, bölge ekonomisine katkıları ve çevre dostu yaklaşımı nedeniyle dikkati çekti.

Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasını sporla buluşturan Salomon Cappadocia Ultra Trail, Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri kapsamında 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülüne layık görüldü.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından ilk kez düzenlenen Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri, İspanya'nın başkenti Madrid'deki törenle sahiplerine verildi.

Jüriden kendi kategorisinde en yüksek puanı alan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülünü kazandı.

Bölge ekonomisine sağladığı katkı, yerel paydaşlarla geliştirdiği iş birlikleri ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla dikkati çeken organizasyon, her yıl farklı ülkelerden binlerce sporcuyu bir araya getiriyor.

Ödül, Türkiye'nin sürdürülebilir turizm vizyonunun yanı sıra alandaki potansiyelini de görünür kıldı.

Proje, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Argeus Travel & Events iş birliğiyle hayata geçirildi.

TGA'nın Türkiye'nin turizm değerlerini dünyaya anlatma konusundaki güçlü yaklaşımı, organizasyonun uluslararası alanda daha fazla görünür olmasına önemli katkı sağladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
İstanbul Fatih'te bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali