Salomon Cappadocia Ultra Trail'e ödül

Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasını sporla buluşturan Salomon Cappadocia Ultra Trail, Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri kapsamında 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülüne layık görüldü.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından ilk kez düzenlenen Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri, İspanya'nın başkenti Madrid'deki törenle sahiplerine verildi.

Jüriden kendi kategorisinde en yüksek puanı alan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülünü kazandı.

Bölge ekonomisine sağladığı katkı, yerel paydaşlarla geliştirdiği iş birlikleri ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla dikkati çeken organizasyon, her yıl farklı ülkelerden binlerce sporcuyu bir araya getiriyor.

Ödül, Türkiye'nin sürdürülebilir turizm vizyonunun yanı sıra alandaki potansiyelini de görünür kıldı.

Proje, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Argeus Travel & Events iş birliğiyle hayata geçirildi.

TGA'nın Türkiye'nin turizm değerlerini dünyaya anlatma konusundaki güçlü yaklaşımı, organizasyonun uluslararası alanda daha fazla görünür olmasına önemli katkı sağladı.