Kapadokya Gomeda Ultra Trail Koşusu Başladı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Kapadokya Gomeda Ultra Trail Koşusu, 187 sporcunun katılımıyla start aldı.

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Mustafapaşa beldesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kapadokya Gomeda Ultra Trail yarışlarının startını Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun ve Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin verdi. Mustafapaşa kent meydanında başlayan yarışlar, Gomeda Vadisi, Ayvalı, Bahçeli ve Cemil Köyü, Damsa barajı güzergahlarında devam edip, Mustafapaşa kent meydanında sona erecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışlara ABD'de 4, Rusya'dan 3, Polonya, Tacikistan ve Endonezya'dan 1'er atlet olmak üzere toplam 187 sporcu katıldı. Etkinlik 53K Ultra Trail, 25K Trail, 10K Trail 5K Trail ve Halk Koşusu olmak üzere 5 kategoride yapıldı. - NEVŞEHİR