Kapadokya'da düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışı sona erdi

Koşu dünyasının kalbi 10'uncu kez Kapadokya'nın masalsı atmosferinde attı. Binlerce koşusever, Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışında efsanelere ve doğal güzelliklere tanıklık etti. Yarışta Rus atlet Dmitry Mityaev erkekler kategorisinde yeni bir rekor kırdı.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, büyük bir coşkuyla sona erdi.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in 119 kilometrelik en uzun parkurunun erkekler kategorisinde 10: 59: 32 derecesiyle birinci olan Rus atlet Dmitry Mityaev yeni rekorun sahibi oldu. Kadınlar kategorisinde ise 11: 54: 57'lik derecesiyle yine Rus atlet Ekaterina Mityaeva birinci oldu.

MITYAEV: DÜZ YOLDA KOŞMAK DAHA ZOR

119 km'lik en uzun parkurunun erkekler kategorisinde 1'inci olan Mityaev yaptığı açıklamada düz yolda koşmanın daha zor olduğunu söyledi. Rus atlet "olağanüstü bir parkur. Doğanın farklı örtüsü ve masalsı güzellikler içinden geçiyorsun. Bu yorgunluk hissettirmiyor insana. İnişli çıkışlı bir parkur ama şunu söyleyebilirim; düz yolda koşmak daha zor, burası daha keyifli" diye konuştu. Dmitry Mityaev DHA muhabirinin sorusu üzerine "Rekordan haberim yoktu, böyle bir hedefim yoktu daha doğrusu ama rekor gelmiş, bu beni daha da mutlu etti" cevabını verdi.

63 km'lik Salomon Cappadocia Medium-Trail® parkurunda kadınlarda Alman Kim Schreiber birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen Türk koşucu Mestan Turhan oldu.

38 km'lik Salomon Cappadocia Short-Trail® parkurunda kadınlarda Simone Brick, erkeklerde ise Estonyalı Alejandro Forcades birinci sırada tamamladı.

Yarışlarda sonuçlar şu şekilde oldu:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Erkekler İlk 3:

1- Dmitry Mityaev (Rusya) 10: 59: 32

2- Farkhad Isakov (Rusya) 11: 12: 32

3- Mohammadreza Jelodar (İran) 11: 57: 27

Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Kadınlar İlk 3:

1- Kim Schreiber (Almanya) 05: 38: 39

2- Varvara Shikanova (Rusya) 06: 02: 58

3- Aysel Yalaç Dolay ( Türkiye ) 06: 24: 50

Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Erkekler İlk 3

1- Mestan Turhan ( Türkiye ) 05: 03: 49

2- İrem Can AYAZ ( Türkiye ) 05: 17: 40

3- Ryan Farrugia (Malta) 05: 42: 15

Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Kadınlar İlk 3:

1- Simone Brick (Avustralya) 03: 25: 53

2- Dioni Gorla (Almanya) 03: 26: 35

3- Tuğçe Karakaya ( Türkiye ) 03: 31: 24

Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Erkekler İlk 3

1- Alejandro Forcades (Estonya) 02: 39: 40

2- Martin Dematteis (İtalya) 02: 41: 34

3- Yury Shtankov (Rusya) 02: 48: 29

İmza attığı turizm ve sportif organizasyonlarıyla adını tüm dünyaya duyuran Argeus Travel & Events tarafından Türkiye'deki en geniş katılımlı patika koşusu olarak 2014 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 10'uncu yaşını kutlayan Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, geleneksel şekilde patika koşularının dünya markası Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirildi. Rekorlarla tarihe geçen 10'uncu Salomon Cappadocia Ultra-Trail'a Canon, Corendon, Garmin, Noss Group, Royal Balloon, ve Yunak Evleri Kapadokya Hotel co-sponsor olurken, etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adım Adım üstlendi. Ceysu, Pınar Protein, Pt-Acaademy, Salcano, Viewsonic, Eker ve Züber Lezzetler ise ürün ve hizmetleri ile etkinliğe destek verdi.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ile T.C. Kültür Bakanlığı-Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı güçlü destekleri ile Salomon Cappadocia Ultra-Trail®'in yanında yer aldı.