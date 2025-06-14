Kapadokya Bisiklet Festivali Başladı

Kapadokya Bisiklet Festivali Başladı
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Kapadokya'da düzenlenen Bisiklet Festivali, 111 kilometrelik 'Büyük Sürüş' parkuruyla başladı. Festival, yerel lezzetler ve kültürel etkinliklerle zenginleştirilmiş bir bisiklet deneyimi sunuyor.

KAPADOKYA Bisiklet Festivali, 111 kilometrelik 'Büyük Sürüş' parkuruyla başladı.

Kapadokya'da bisiklet heyecanı geri döndü. Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını bir araya getiren organizasyon, Kapadokya'nın vadileri, taş yolları ve peri bacaları arasında gerçekleşti. Spor ile bölgenin kültürüne de dikkat çeken Kapadokya Bisiklet Festivali, yerel lezzet tanıtımlarından birçok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Organizasyonda bugün 111 kilometrelik toplu sürüş etkinliği gerçekleştirildi. Yarın ise MTB, E-MTB, Gravel ve E-Gravel yarışları yapılacak. Kapadokya Bisiklet Festivali'nde Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan 131 sporcu pedal çevirecek.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi desteklerinde, Toyota Türkiye, Shimano ve PT Academy hizmet/ürün sponsorluğunda gerçekleşti.

KAPADOKYA MANZARALARI EŞLİĞİNDE PEDAL ÇEVİRDİLER

Kapadokya Bisiklet Festivali, 'Büyük Sürüş' 111 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Büyük Sürüş'te start Ürgüp merkezden sabah 08: 00'de verildi. Organizasyonda; Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler de sporcularla pedal bastı. Büyük Sürüş'ün startını ise Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Şahin, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Sayın Mevlüt Tüylü ve Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ile Muammer Sak verdi.

AYDIN AYHAN GÜNEY: TÜRKİYE YENİ BİR BİSİKLET ORGANİZASYONUNA KAVUŞTU

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, "Bugün katılan bisikletçilere Kapadokya'nın güzelliklerini gösterip sürerken keyif almalarını da sağlamak istiyoruz. Çünkü hep yarıştıkları için Kapadokya'nın manzarasını çok zor görüyorlar. Bugün 110 kilometre üzeri bir parkur var isteyen istediği kadar sürebiliyor. Her türlü bisiklet ile katılabiliyorlar. Yarın da asıl yarışlar var dağ bisikleti ve gravel ve bunların elektriklileri olarak organize edilecek. Bu ilk kez denediğimiz bir yarış. Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Şuanda Avrupa'da gravel bisiklete büyük bir artış var. İnsanlar biraz daha doğada, arazide bisiklete binmek ve performans da yapmak istiyorlar. Türkiye yeni bir bisiklet organizasyonuna kavuştu dersek yanlış olmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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