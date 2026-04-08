Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe Kulübü'nün düzenlediği imza gününde N'Golo Kante ve Levent Mercan taraftarlarla bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, soğuk havaya aldırış etmeden sırada uzun kuyruklar oluşturdu.
SOĞUĞA ALDIRIŞ ETMEDEN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
Chobani Stadı'ndaki Fenerium mağazasında gerçekleştirilen imza gününe, taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Oyunculardan imza alabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için saatler öncesinde stadın önüne gelen sarı-lacivertli taraftarlar, soğuğa aldırış etmeden uzun kuyruklar oluşturdu.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
Deneyimli oyuncular N'Golo Kante ve Levent Mercan, bir araya geldikleri taraftarların formalarını imzalarken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.