Haberler

Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu

Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'dan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi transfer etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, 34 yaşındaki oyuncu için Al Ittihad ile anlaşmaya varmaya çok yakın olduğu, oyuncu ve Al Ittihad arasındaki görüşmelerin gün sonuna kadar tamamlanacağı iddia edildi.

  • Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferini gün içinde resmen sonuçlandırması bekleniyor.
  • Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
  • N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'de, Suudi Arabistan'daki yıllık ücretinden daha az bir ücret alacağı belirtiliyor.

Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile anlaşmaya varan ancak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad ilebonservis pazarlıklarında uzun süredir sona gelemeyen Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye hazırlandığı iddia edildi.

GÜN SONUNA KADAR GÖRÜŞMELER TAMAMLANACAK

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, gün içerisinde N'Golo Kante transferini resmen sonuçlandıracak. Haberde, sarı-lacivertlilerin, 34 yaşındaki oyuncu için Al Ittihad ile anlaşmaya varmaya çok yakın olduğu belirtildi. Oyuncu ve Al Ittihad arasındaki görüşmelerin gün sonuna kadar tamamlanacağı iddia edildi.

2.5 YILLIK İMZA ATILACAK

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kante ile 2.5 yıllığına anlaşmaya vardığı, oyuncunun Arabistan'da kazandığı yıllık ücretten çok daha az bir rakama Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor