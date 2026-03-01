Haberler

Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı
Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu. Fransız orta saha, üzgün olduklarını dile getirerek "Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, her şeyi yaptık ama olmadı.'' dedi.

  • N'Golo Kante, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan maçında takımın hazır olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi.
  • Kante, Fenerbahçe'de ligde beşinci maçına çıktı ve şu ana kadar gol katkısında bulunamadı.

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, 2-2 eşitlikle sona eren Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''HER ŞEYİ YAPTIK AMA OLMADI''

Mücadeleyi değerlendiren Kante, "Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, her şeyi yaptık ama olmadı.'' ifadelerini kullandı.

''MAALESEF YETERLİ DEĞİL''

Sözlerine devam eden Kante, üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, ''Nottingham maçından sonra. Maça iyi başlamak istedik ama 2 gol yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik ama maalesef yeterli değildi. Üzgünüz." yorumlarında bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Ara transfer döneminde transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde beşinci maçına çıkan Kante, şu ana kadar gol katkısında bulunamadı.

Yorumlar (1)

Emin Alıç:

Ama Kante

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

