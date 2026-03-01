Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı
Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu. Fransız orta saha, üzgün olduklarını dile getirerek "Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, her şeyi yaptık ama olmadı.'' dedi.
''HER ŞEYİ YAPTIK AMA OLMADI''
Mücadeleyi değerlendiren Kante, "Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, her şeyi yaptık ama olmadı.'' ifadelerini kullandı.
''MAALESEF YETERLİ DEĞİL''
Sözlerine devam eden Kante, üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, ''Nottingham maçından sonra. Maça iyi başlamak istedik ama 2 gol yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik ama maalesef yeterli değildi. Üzgünüz." yorumlarında bulundu.
SEZON PERFORMANSI
Ara transfer döneminde transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde beşinci maçına çıkan Kante, şu ana kadar gol katkısında bulunamadı.