Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Fenerbahçe'nin N'Golo Kanté transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Dubai'de yapılan görüşmelerin ardından Fransız yıldızla sözleşme şartlarında el sıkıştığı ve sürecin Al Ittihad ile yapılacak bonservis pazarlıklarına kaldığı aktarıldı.

KANTÉ İLE ŞARTLARDA ANLAŞMA İDDİASI

Fenerbahçe, N'Golo Kanté ile her konuda anlaşmaya vardı. Kanté'nin 2.5 yıllık sözleşmeye "olur" dediği ifade edilirken, görüşmeleri Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in yürüttüğü kaydedildi.

GÖZLER AL ITTIHAD'A ÇEVRİLDİ

Transferin tamamlanması için Fenerbahçe'nin Al Ittihad'ı ikna etmesi gerektiği belirtilirken, Suudi Arabistan ekibinin bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Haberde, oyuncunun bedelsiz ayrılığının şu aşamada mümkün görünmediği vurgulandı.

CONCEIÇAO'DAN KANTE SÖZLERİ

Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceição'nun, Kanté'nin geleceğine ilişkin soruya "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor" yanıtını verdiği hatırlatıldı.

SKY SPORT: YÜZDE 70-80 DAHA DÜŞÜK MAAŞI KABUL ETTİ

Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Kanté'ye Al Ittihad'da kazandığı maaştan yüzde 70-80 daha düşük bir ücret teklif etti ve oyuncu bu teklifi kabul etti. Aynı haberde, Kanté'nin Al Ittihad'da yıllık 25 milyon euro aldığı, Fenerbahçe'nin ise 7 milyon euro + bonuslar seviyesinde maaş önerdiği iddia edildi.

BONSERVİS BEDELİ İÇİN 8 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Al Ittihad'a bonservis için 8 milyon euro ödeyebileceği bilgisi paylaşıldı. Sürecin, iki kulüp arasındaki pazarlıkların seyrine göre netleşeceği aktarıldı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ VE "VİZYON" VURGUSU

Kanté'nin indirimi kabul etmesinde, Fenerbahçe'nin son dönemde yaptığı transferlerden, elde edilen sonuçlardan ve kulübün hedeflerinden etkilendiği öne sürüldü. Haberde, oyuncunun Dünya Kupası kadrosunda yer alma hedefi nedeniyle düzenli rekabet ve görünürlük açısından Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi.

SADDETİN SARAN'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Başkan Sadettin Saran'ın ara transfer dönemiyle ilgili "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz" sözleri de yeniden gündeme getirildi.