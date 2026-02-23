Kanarya galibiyet peşinde! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE ZİRVEYİ HEDEFLİYOR

Ligde namağlup tek takım konumundaki Fenerbahçe, son 3 maçını kazanarak çıkışını sürdürdü. Haftaya 52 puanla ikinci sırada giren sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle önemli bir fırsat yakaladı. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa zirvede puanları eşitleyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.

KASIMPAŞA ALT SIRALARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, ligde 19 puanla alt sıralarda yer alıyor. Son maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında puan alarak düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE SINIRDAKİLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Milan Skriniar karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek hafta Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.