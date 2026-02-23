Haberler

Kanarya galibiyet peşinde! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Kanarya galibiyet peşinde! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri Haber Videosunu İzle
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle önemli bir fırsat yakaladı ve bu maçı kazanması halinde zirvedeki puanları eşitleyecek. Öte yandan, alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Kasımpaşa, son maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Milan Skriniar karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte heyecanla beklenen maçın muhtemel 11'leri...

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında konuk edecek.
  • Fenerbahçe'de Edson Alvarez ve Milan Skriniar sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe, Kasımpaşa maçını kazanırsa ligde lider Galatasaray ile puanları eşitleyecek.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE ZİRVEYİ HEDEFLİYOR

Ligde namağlup tek takım konumundaki Fenerbahçe, son 3 maçını kazanarak çıkışını sürdürdü. Haftaya 52 puanla ikinci sırada giren sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle önemli bir fırsat yakaladı. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa zirvede puanları eşitleyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.

KASIMPAŞA ALT SIRALARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, ligde 19 puanla alt sıralarda yer alıyor. Son maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında puan alarak düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE SINIRDAKİLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Milan Skriniar karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek hafta Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıali tartan:

Nasıl da denk gelmiş ya Kasımpaşa fenerin arka bahçesi değil mi vay yavrum bak sen akşama şenlik var yani

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Gereksiz bir gs taraftarı daha

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıBeytullah ÇELEBİ:

Karşı takım zaten fenerden gidenlerle dolu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı
Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı

Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama' iddialarına valilikten yanıt

"Vakalarda patlama yaşanıyor" iddialarına İstanbul Valiliği'nden yanıt
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı

Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı
Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar

Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar