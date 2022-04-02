Kanarya farka koştu! Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçti

Kayserispor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler, 4-0 kazanarak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

NET SKOR

Karşılaşma boyunca oyunda üstünlüğü kuran Fenerbahçe, 16. dakikada Zajc ile öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 45. dakikada Uruguaylı yıldız Diego Rossi ise farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 54. dakikada ise İrfan Can Kahveci farkı 3 yaptı. 90+2'de Arda Güler enfes golüyle skoru belirledi. Mücadeleyi 4-0 kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla puanını 56'ya çıkarak 2. sıraya yerleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 90+2 GOL: Arda Güler ceza sahası çizgisi üstünden kalecinin tuttuğu köşeye topu gönderdi. Lung çaresiz kaldı.

Dakika 85: Serdar Dursun'un golü iptal. Karar, ofsayt.

Dakika 84: Kim Min Jae çıkıyor Szalai giriyor.

Dakika 77: Kayserispor'da İlhan Parlak ve Gökhan Sazdağı girdi. Mario Gavranovic ve Gustavo Campanharo çıktı.

Dakika 76: Fenerbahçe'deNovak ve Miha Zacj çıktı, Gustavo ve Ferdi oyunda.

Dakika 68: Kayserispor'da Carlos Mane oyuna girdi. Emrah Başsan çıktı.

Dakika 68: Fenerbahçe'de Pelkas ve Arda Güler oyuna girdi. Rossi ve İrfan Can çıktı.

Dakika 65: Soldan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Altay yumrukladı.

Dakika 56: Fenerbahçe'de Osayi Samuel orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 55: MÜTHİŞ GOL Osayi Samuel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci sol ayağıyla kaleye gönderdiği müthiş şut kalecinin sağından ağlarla buluştu.

Dakika 54: İrfan Can'dan akılalmaz bir gol! Ceza sahası dışından ölçtü bitçi, 90'a gönderdi. Kaleci Lung müdahale edemedi.

Dakika 46: Kayserispor'da Bertolacci ve Mustafa Pektemek oyuna girdi. Miguel Cardoso ve Abdulkadir Parmak çıktı.

Dakika 45+1 NEFİS ORGANİZASYON, NEFİS GOL: Fenerbahçe adeta bir set hücumu kurdu. İrfan Can kalabalık savunma arasından sıyrılan Rossi'ye milimetrik bir pas gönderdi. Rossi müthiş kontrolle topu Lung'un kollarının arasından geçirdi.

Dakika 41: Kayserispor'da Gavranovic'in attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Dakika 37: Emrah Başsan'ın frikiğinde Altay Bayındır 90'a doğru giden topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Dakika 29: İrfan Can kazanılan topta yarı sahayı hızlı geçti. Topu Rossi'ye verdi. Rossi ceza sahası sol çaprazında cılız bir vuruşla topu kaleciye bıraktı.

Dakika 27: Fenerbahçe bu dakikalarda Kayserispor kalesine 3'ü isabetli 10 şut gönderdi.

Dakika 25: Fenerbahçe yine hızlı geldi. İrfan Can topu taşıdı, ceza sahası içinde sağ çaprazda bekleyen Mert Hakan'a verdi. Mert'in şutunu kaleci çıkardı ancak sekti. Seken topta boşta kalan Rossi farklı şekilde dışarı gönderdi.

Dakika 20: Oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'de.

Dakika 16 GOL: Ceza sahası çaprazındaki serbest vuruşu Rossi içeriye havalandırdı. Karambol sonrası top ön direkteki Zajc'ın önünde kaldı. Zajc şık dokunuşla golü yaptı.

Dakika 13 Yine net kaçtı: Kayserispor yine çıkarken kaptırdı. Crespo topu ceza sahasına taşıdı Serdar Dursun'la buluşturdu. Serdar Dursun da İrfan Can gibi topu rakip futbolcuya nişanladı.

Dakika 11: NET fırsat kaçtı! Rossi rakipten topu kaptı, ceza sahasında pasını İrfan Can'a verdi. İrfan Can kaleciyi karşısına aldığı müsait pozisyonda şutu rakip futbolcuya nişanladı.

Dakika 6: Crespo topu kaptı, Fenerbahçeh Mert Hakan'la yarı sahayı hızlı geçerken faul yapıldı.

Dakika 5: Kayserispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Emrah, yay üzerindeki Gustavo Campanharo'ya bıraktı. Onun kaleye gönderdiği sert şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

Dakika 3: Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. İrfan Can'ın ortasında Serdar Dursun iyi yükseldi kafayı vurdu ama dışarı gitti.

Dakika 2: Fenerbahçe peş peşe toplarla ceza sahasına sızmaya çalışıyor. Kanarya golü erken bulmaya çalışıyor.