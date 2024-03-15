Kanarya Avrupa sahnesinde! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika takımı Union Saint-Gillose'yi geçerek Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Kanarya'nın muhtemel rakipleri bugün saat 16.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi TV 8.5'tan yayınlanacak.

İşte Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri;

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmeye hak kazandı. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde son 8 takım arasında yer aldı. Rakiplerini mağlup eden PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos ve Lille adını çeyrek finale yazdırarak Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldu.

KONFERANS LİGİ MAÇ SONUÇLARI