Kanarya Avrupa sahnesinde! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gillose'yi geçerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos ve Lille oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika takımı Union Saint-Gillose'yi geçerek Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN
Kanarya'nın muhtemel rakipleri bugün saat 16.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi TV 8.5'tan yayınlanacak.
İşte Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri;
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmeye hak kazandı. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde son 8 takım arasında yer aldı. Rakiplerini mağlup eden PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos ve Lille adını çeyrek finale yazdırarak Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldu.
KONFERANS LİGİ MAÇ SONUÇLARI
- Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1 (İlk maç: 3-0)
- Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre): 3-1 (Penaltılarda) (0-0)
- PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 5-1 (0-2)
- Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-1 (4-3)
- Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-6 (Uzatmalarda) (4-1)