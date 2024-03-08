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Kanarya avantajı kaptı! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 yendi

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UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve penaltıdan Dusan Tadic'ten geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 20. dakikasında altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu.

Kanarya avantajı kaptı! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 yendi

OOSTERWOLDE SAHNEDE

84. dakikada kendi yarı sahasında topu alan Oosterwolde, Dzeko ile yaptığı verkaç ile rakip yarı sahaya girdi ve 40 metre topu sürdü. Ceza sahasına giren yıldız futbolcu, uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

Kanarya avantajı kaptı! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 yendi

TADIC FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin uzatma dakikalarında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen yıldız futbolcu Dusan Tadic golü atarak skoru 3-0'a getirdi.

Kanarya avantajı kaptı! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 yendi

KANARYA BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

Kıran kırana geçen maçın geri kalan anlarında başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, tur yolunda önemli bir avantajı da cebine koydu. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Şükrü Polat:

Gs super ligte tiyatro izlettirmeye devam etsin. Şampiyon da olabilirler. Kalite kokusu burnunuzu sizlatmistir

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yanıtYanıtla
GS 1905:

Genede fb bi tur gecemicek

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yanıtYanıtla
Kemal Demir:

Deliklerine kina iyi gelir

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