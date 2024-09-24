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Kanarya adeta eriyor! Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe borsada da kaybetti

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu mağlubiyetin ardından borsada da ciddi bir değer kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertlilerin hisseleri, maçın ardından pazartesi günü 132.7 TL'den 120.4 TL'ye geriledi. Bu durum, Fenerbahçe'nin piyasa değerinin 13.13 milyar TL'den 11.9 milyar TL'ye düşmesine neden oldu. Öte yandan, derbiden galip çıkan Galatasaray'ın hisseleri ise hızlı bir yükseliş kaydetti ve yatırımcısına yüzde 7.69 kazandırdı.

Kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, borsada da kaybetti. Geçtiğimiz cuma günü 132.7 TL'den kapanan FENER koduyla işlem gören hisseler pazartesi günü 120.4 TL'ye düştü.

REKOR KAYIP

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Hisse başına yüzde 9.27 değer kaybı yaşayan Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 13.13 milyar TL'den 11.9 milyar TL'ye geriledi. Değer kaybı yaklaşık 1.2 milyar TL oldu.

Derbiden galip çıkan Galatasaray'ın ise hisseleri pazartesi günü açılışta hızlı bir yükseliş kaydetti. Gün içinde 7.85'le tavan fiyatı gören Galatasaray hisseleri kapanışta bir miktar gerileyerek 7.7'ten kapattı ve yatırımcısına yüzde 7.69 kazandırdı.

Kanarya adeta eriyor! Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe borsada da kaybetti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

Doğrucu Davut:

Galatasaray'ın değerini yazmamışsınız.

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