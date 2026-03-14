Haberler

Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada, Arjantin'i 75-41'lik skorla mağlup etti. Maçta hakemlik yapan Ariadna Chueca, Yevgeniy Mikheyev ve Orlando Varela, karşılaşmayı yönetti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Orlando Varela (Honduras)

Arjantin : Burani 2, Gretter, Chagas 5, Saravia 5, Gauna 2, Gentinetta 2, Siciliano 4, Martinez 1, Raviolo 5, Cabrera 3, Mungo 12

Kanada : Colley 13, Nurse 3, Carleton 5, Alexander 6, Edwards 11, Hill 7, Becker 2, Wallack 6, Ejim 6, Russell, Dut 7, Pellington 9

1. Periyot: 8-29

Devre: 22-45

3. Periyot: 29-61

Beş faulle çıkan oyuncu: 39.58 Dut ( Kanada )

Kaynak: AA / Can Öcal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

