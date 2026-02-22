Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda curling erkekler finalinde Kanada, Büyük Britanya'yı 9-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kanada, 2014'ten sonra bu kategoride ilk kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın curling erkekler kategorisinde Büyük Britanya'yı 9-6 yenen Kanada, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde curling erkekler final maçı, Cortina Curling Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Brad Jacobs, Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hebert ve Tyler Tardi'den oluşan Kanada, Büyük Britanya'ya 9-6 üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kanada, bu kategoride 2014'ten sonra ilk kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Büyük Britanya'nın gümüş madalyada kaldığı curling erkeklerde Norveç'i 9-1 yenen İsviçre ise bronz madalya elde etmişti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı

Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
İlhan Palut'tan Galatasaray galibiyeti sonrası camiasına sevinç uyarısı

İlhan Palut: Galatasaray'ı yendik diye...
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok