Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsüne katlanır plaka cezası

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosikletin kamyonete arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı. Motosiklet sürücüsüne katlanır plakalık kullanmaktan bin 671 TL para cezası uygulandı.

Çevreyolu köprüsünde motosikletin aynı istikamette seyir halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alanya- Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine seyir halindeki Emirhan Palakçı'nın kullandığı 07 BDF 556 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Lütfi O. idaresindeki 06 HSC 96 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Palakçı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazaya karışan motosikletin plakasının, okunmasını engelleyecek şekilde katlanır plakalık üzerinde takılı olduğunu belirledi. Trafik ekipleri sürücüye bin 671 TL para cezası uyguladı.