Kamu Spor Oyunları'nın Balıkesir Finalleri Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Kamu Spor Oyunları'nın Balıkesir il finalleri, Kurtdereli Spor Salonunda düzenlenen final müsabakalarıyla tamamlandı. Kamu kurumlarında görev yapan personelin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, 3x3 Basketbol, Masa Tenisi, Voleybol ve Ayak Tenisi branşlarında heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.

Bu yıl Balıkesir'de düzenlenen il finalleri, kamu çalışanlarının spora olan ilgisini gözler önüne serdi. Masa Tenisi spor dalında 16 takım 61 sporcu, Ayak Tenisinde 8 takım 33 sporcu, 3x3 Basketbolda 8 takım 30 sporcu ve Voleybolda 15 takım 146 sporcu olmak üzere toplam 47 takım, 270 kamu personeli ve 27 farklı kamu kurumu organizasyonda yer aldı.

Turnuva boyunca fair-play anlayışı tüm karşılaşmalara yansırken, sporcular hem bireysel yeteneklerini sergiledi hem de takım ruhunu en iyi şekilde ortaya koyarak centilmence rekabetin en güzel örneklerini ortaya koydular.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile protokol üyeleri katıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Vali Ustaoğlu, müsabakalara katılan sporcuları tebrik ederek, sergiledikleri sportmenlik ve mücadele azmi için teşekkür etti ve bölge finallerinde yarışacak takımlara başarılar diledi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek, kamu çalışanlarının spora gösterdiği ilginin her geçen yıl artmasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Balıkesir İl finallerinde Dereceye giren 1. ve 2. takımlar Sakarya ilinde gerçekleşecek olan Bölge Finallerinde ilimizi temsil etmeye hak kazandı. - BALIKESİR