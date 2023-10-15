Kamboçya'da Bufalo Yarışı Düzenlendi

Kamboçya'nın Kandal eyaletinde düzenlenen bufalo yarışında katılımcılar, bufalolarını gösterişli başlıklarla süsledi. Pchum Ben festivalinin sonunda düzenlenen yarışın amacı, etkinliğe dahil olmak.

PUNOM PEN, 15 Ekim (Xinhua) -- Kamboçya'nın Kandal eyaletinde düzenlenen bufalo yarışında katılımcılar, çok sevdikleri bufalolarını gösterişli başlıklarla özenle süsledi.

Atalar Günü anlamına gelen Pchum Ben festivalinin sonunda düzenlenen yarışın amacı, kazanmak ya da kaybetmekten çok etkinliğe dahil olmak.