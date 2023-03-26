Kalp krizi geçirdikten sonra doktorlarla kavga eden futbolcu Nemenja Gudelj'nin kardeşi çıktı
Spor Haberleri
İspanya 3. Lig'de oynanan mücadelede Sevillalı yıldız Nemenja Gudelj'nin Codroba'da forma giyen kardeşi kalp krizi geçirdi. Saha kenarında kendine gelen 25 yaşındaki futbolcu ambulansta doktorlarla kavga etti.
İspanya 3. Ligi'nde Cordoba sahasında Racing Ferrol ile karşı karşıya geldi. Mücadelede dakikalar 11'i gösterirken ev sahibi ekipten Dragisa Gudelj bir anda yere yığıldı.
Karşılaşmada dakikalar 11'i gösterirken ev sahibi ekipten Dragisa Gudelj bir anda sahaya yığıldı. Sahaya giren sağlık ekipleri 25 yaşındaki savunmacının kalp krizi geçirdiğini tespit ettikten sonra ambulans yardımıyla futbolcuyu sahanın dışına aldılar. Ambulansla birlikte saha kenarına alınan Gudelj yapılan müdahalelerin ardından kendine geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre, tedavisi yapılan futbolcu, kendine geldikten sonra oyuna devam etmek istedi, ancak müsaade edilmeyince doktorlarla tartışmaya başladı. Oyuna devam edemeyeceği konusunda ikna edilen Gudelj, ambulansla birlikte hastaneye götürüldü.
Kalp krizi geçiren Dragisa Gudelj, Sevilla'da forma giyen yıldız orta saha oyuncusu Nemenja Gudelj'nin kardeşi çıktı.