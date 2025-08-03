Kalle Rovanpera, Finlandiya Rallisi'ni Kazandı

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Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 9. ayağı olan Finlandiya Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera kazandı. Rovanpera, yarışı 2 saat 21 dakika 51.4 saniyede tamamlayarak, sezonun ikinci, kariyerinin ise 17. zaferini elde etti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 9. ayağı Finlandiya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera kazandı.

Finlandiya'da düzenlenen 20 etaplık mücadeleyi, 2 saat 21 dakika 51.4 saniyede tamamlayan Fin pilot Rovanpera, sezonun ikinci, WRC kariyerinin 17. zaferini elde etti.

Japon sürücü Takamoto Katsuta (Toyota Gazoo), Rovanpera'nın 39.2 saniye gerisinde ikinci, Fransız Sebastien Ogier (Toyota Gazoo) ise liderin 45.1 saniye arkasında üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında 176 puana ulaşan Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Rovanpera'nın 3 puan önünde liderlikte yer aldı.

WRC'nin 10. ayağı, 28-31 Ağustos tarihlerinde Paraguay'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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