Kalitesine hiç yakışmadı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Konya'da ayakta duramadı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların, 14 maçlık galibiyet serisinin son bulduğu maçta Mauro Icardi'nin performansı tartışma konusu oldu.

TEL TEL DÖKÜLDÜ

Fanatik'te yer alan habere göre, Konyaspor ceza sahasında yakaladığı fırsatları bir türlü değerlendiremeyen Mauro Icardi, istatistikleriyle de şaşırttı. Girdiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kaybeden Arjantinli yıldız, 9 hava topunun ise 4'ünü kazanabildi.

RAKİP KALEYE YALNIZCA 2 İSBAETİ VAR

Mauro Icardi Konyaspor maçında rakip kaleye attığı 6 şutta yalnızca 2 isabet sapladı. 30 yaşındaki golcü, yüzde 80 pas isabetiyle oynadı. Icardi'nin ligde 14 maçta 9 gol ve 6 asisti bulunuyor.