Kalitesine hiç yakışmadı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Konya'da ayakta duramadı
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların Konyaspor'a 2-1 yenildiği maçta adeta tel tel döküldü. Girdiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kaybeden Arjantinli yıldız, rakipleri karşısında adeta ayakta duramadı. Deneyimli golcü, attığı 6 şutta ise 2 isabet sağlayabildi.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların, 14 maçlık galibiyet serisinin son bulduğu maçta Mauro Icardi'nin performansı tartışma konusu oldu.
TEL TEL DÖKÜLDÜ
Fanatik'te yer alan habere göre, Konyaspor ceza sahasında yakaladığı fırsatları bir türlü değerlendiremeyen Mauro Icardi, istatistikleriyle de şaşırttı. Girdiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kaybeden Arjantinli yıldız, 9 hava topunun ise 4'ünü kazanabildi.
RAKİP KALEYE YALNIZCA 2 İSBAETİ VAR
Mauro Icardi Konyaspor maçında rakip kaleye attığı 6 şutta yalnızca 2 isabet sapladı. 30 yaşındaki golcü, yüzde 80 pas isabetiyle oynadı. Icardi'nin ligde 14 maçta 9 gol ve 6 asisti bulunuyor.