Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü faciada ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak

RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de günlerce yayın duracak

Kalecilere 8 Saniye Kuralı: IFAB Yeni Düzenlemeleri Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin topu elinde en fazla 8 saniye tutabileceği ve bu süreyi aşmaları durumunda rakip takımın köşe vuruşu kullanacağı yeni kuralı duyurdu. Ayrıca VAR uygulamalarında değişiklikler ve hakemle iletişim kuran oyunculara yönelik yeni düzenlemeler de hayata geçirilecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni uygulayacağı kuralla kalecilerin 8 saniyeden fazla topu elinde tutamayacağını, bu sürenin aşılması durumunda ise rakip takımın köşe vuruşu kullanacağını açıkladı.

IFAB, 1 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 139. yıllık genel kurul toplantısında aldığı kararların onaylandığını duyurdu. IFAB'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, özellikle kalecilerin topla oynamasına ilişkin yeni kural dikkat çekti. Yeni kurala göre kaleci, topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci bu süreyi aşması durumunda ise en yakın taraftan rakip takım köşe vuruşu kullanacak. Hakem, kalecilere uyarı vermek için ise son 5 saniyeyi eliyle geri sayım yapacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni yapılan eklemeyle de hakemlerin, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra aldığı kararın stadyumda anons edilebileceği ifade edildi. Ayrıca müsabakada yaşanan olaylarda sadece takım kaptanın hakemle konuşabilmesine yönelik yeni kural geldiği de belirtildi. Hakem, izin verilmediği halde hakeme yaklaşan futbolcuyu sarı kartla cezalandırabilecek.

Yeni futbol kuralları, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title