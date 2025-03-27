Kalecilere 8 Saniye Kuralı: IFAB Yeni Düzenlemeleri Açıkladı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni uygulayacağı kuralla kalecilerin 8 saniyeden fazla topu elinde tutamayacağını, bu sürenin aşılması durumunda ise rakip takımın köşe vuruşu kullanacağını açıkladı.

IFAB, 1 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 139. yıllık genel kurul toplantısında aldığı kararların onaylandığını duyurdu. IFAB'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, özellikle kalecilerin topla oynamasına ilişkin yeni kural dikkat çekti. Yeni kurala göre kaleci, topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci bu süreyi aşması durumunda ise en yakın taraftan rakip takım köşe vuruşu kullanacak. Hakem, kalecilere uyarı vermek için ise son 5 saniyeyi eliyle geri sayım yapacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni yapılan eklemeyle de hakemlerin, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra aldığı kararın stadyumda anons edilebileceği ifade edildi. Ayrıca müsabakada yaşanan olaylarda sadece takım kaptanın hakemle konuşabilmesine yönelik yeni kural geldiği de belirtildi. Hakem, izin verilmediği halde hakeme yaklaşan futbolcuyu sarı kartla cezalandırabilecek.

Yeni futbol kuralları, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. - İSTANBUL