Elazığspor'da Kaleci Muammer sözleşmesini feshetti

Kaleci Muammer Yıldırım, yaptığı paylaşımla Elazığspor'a veda etti.

Seza Çimento Elazığspor'da sezon devam ederken yolların ayrılma kararı alındığı kaleci Muammer Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulüple yollarını ayrıldığını açıkladı. Muammer paylaşımında; "Bugün itibariyle Elazığspor ile olan sözleşmemi tek taraflı fesih yoluna giderek yollarımı ayırmış bulunuyorum. Geride kalan sürede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ