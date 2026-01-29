Elazığspor'da Kaleci Muammer sözleşmesini feshetti
Seza Çimento Elazığspor'da sezon devam ederken kaleci Muammer Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kulüple yollarını ayırdığını duyurdu. Yıldırım, sözleşmesini tek taraflı feshederek teşekkür mesajı yayınladı.
Kaleci Muammer Yıldırım, yaptığı paylaşımla Elazığspor'a veda etti.
Seza Çimento Elazığspor'da sezon devam ederken yolların ayrılma kararı alındığı kaleci Muammer Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulüple yollarını ayrıldığını açıkladı. Muammer paylaşımında; "Bugün itibariyle Elazığspor ile olan sözleşmemi tek taraflı fesih yoluna giderek yollarımı ayırmış bulunuyorum. Geride kalan sürede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor