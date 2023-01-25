Kaleci arayışı bitti! Fenerbahçe'den Altay Bayındır'la ilgili beklenmedik hamle

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi son buluyor. Bu sezon tribünlerden büyük tepki gören 24 yaşındaki kaleci, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla buzları eritecek ilk adımı attı.

"VERİLEN EMEĞİN KARŞILIĞI BAZEN OLMUYOR"

Altay Bayındır sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayet bazen her istediğimizi vermeyebilir. Verilen emeğin karşılığını almak düşündüğümüzden de zor olabilir. Hırsım, kararlılığım ve çalışma azmimden eminim. Daha iyisini yapmak için çalışacağım. Kazanarak devam etmek çok önemli. Taraftarımızın desteği ile, pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

25 MİLYON LİRA

Fenerbahçe'de devre arasında kaleci transferi yapılmayacak. Altay Bayındır'la da büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. 25 milyon liralık ücret konusunda iki taraf da olumlu duruyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.