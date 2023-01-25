Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaleci arayışı bitti! Fenerbahçe'den Altay Bayındır'la ilgili beklenmedik hamle

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de kaleci transferi rafa kalktı. Sezon sonunda mukavelesi bitecek Altay Bayındır'la büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Kaptanlığa yükselen Altay'ın ücreti 25 milyon liraya çekilecek.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi son buluyor. Bu sezon tribünlerden büyük tepki gören 24 yaşındaki kaleci, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla buzları eritecek ilk adımı attı.

"VERİLEN EMEĞİN KARŞILIĞI BAZEN OLMUYOR"

Altay Bayındır sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayet bazen her istediğimizi vermeyebilir. Verilen emeğin karşılığını almak düşündüğümüzden de zor olabilir. Hırsım, kararlılığım ve çalışma azmimden eminim. Daha iyisini yapmak için çalışacağım. Kazanarak devam etmek çok önemli. Taraftarımızın desteği ile, pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

Kaleci arayışı bitti! Fenerbahçe'den Altay Bayındır'la ilgili beklenmedik hamle

25 MİLYON LİRA

Fenerbahçe'de devre arasında kaleci transferi yapılmayacak. Altay Bayındır'la da büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. 25 milyon liralık ücret konusunda iki taraf da olumlu duruyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title