Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı

Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Kairat, sahasında Pafos ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk puanını aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Kairat ile Pafos karşı karşıya geldi. Ortalyq Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇIN BAŞINDA KIRMIZI KART

Konuk ekip Pafos'ta Joao Correia, maçın henüz başı olan 4. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

TARİHLERİNDEKİ İLK PUAN

Bu sonuçla birlikte Pafos, üçüncü maçlar sonunda puanını 2'ye çıkarttı. Devler Ligi'ne tarihinde ilk kez katılan Kazakistan temsilcisi Kairat ise Devler Ligi tarihinde ilk puanını kazanmayı başardı.Devler Ligi'nde gelecek hafta Pafos, Villarreal'i konuk edecek. Kairat ise zorlu Inter deplasmanına konuk olacak.

