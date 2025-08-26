Kairat, Şampiyonlar Ligi'ne Tarihinde İlk Kez Katılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Celtic'i penaltı atışlarında 3-2 yenerek ilk kez turnuvaya katılma hakkı elde eden Kazakistan temsilcisi Kairat, başarılarına bir yenisini ekledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Celtic'e penaltı atışlarında 3-2 üstünlük sağlayan Kazakistan temsilcisi Kairat, tarihinde ilk kez turnuvaya katılma hakkını elde etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turunda, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Kairat, sahasında İskoç temsilcisi Celtic'i ağırladı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Kairat'ın kalesini koruyan Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında gole izin vermeyerek takımının başarısında önemli rol oynadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
